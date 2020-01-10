Українські військові знищили ворожий безпілотник

Українські військові, які тримають позиції на Приазовському напрямку, 9 січня о 15-ій годині зафіксували нахабний проліт через лінію розмежування двох ворожих безпілотників, один з яких знищили.

Про це повідомляє 10 січня пресслужба Міністерства оборони України.

“Уже над підконтрольною українським військовим територією з літальних апаратів розпочалося скидання гранат. Дії в небі смертоносних “пташок” прикривали зі своїх вогневих точок ворожі кулеметники. Попри небезпеку, нашим армійцям удалося здійснити кілька влучних пострілів і знищити один безпілотний літальний апарат”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, несприятливі погодні умови не дали можливості армійцям дістати інший ворожий радіокерований квадрокоптер. Він швидко набрав висоту та змінив курс у бік позицій бойовиків.

Фото: Міноборони