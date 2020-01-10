Один загиблий, четверо поранених — штаб ООС уточнив втрати за добу

За минулу добу на Донбасі поранень та бойових травм зазнали четверо військових, один — загинув.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

"За уточненими даними, бойові втрати Об'єднаних сил за минулу добу, 9 січня, становили 5 військовослужбовців. Поранень та бойових травм зазнали четверо з них. Один воїн, на превеликий жаль, загинув", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, факт поранення трьох військовослужбовців було підтверджено після з'ясування всіх обставин події. Так, стало відомо, що внаслідок вибуху ворожого БПЛА поблизу позицій Об'єднаних сил один український захисник отримав множинні осколкові поранення та ще двоє зазнали акубаротравм.

Зараз поранені військові знаходяться у військово-лікувальних закладах, де їм надається кваліфікована медична допомога, повідомили в пресцентр.

Як повідомлялося, раніше в штабі ООС інформували, що впродовж минулої доби, 9 січня, один військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень.