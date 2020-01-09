Збройні формування РФ обстріляли українські позиції на Луганському напрямку

Російсько-окупаційні війська обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Хутір Вільний. Від початку доби втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Луганському напрямку. Починаючи з 10.20, протягом 30 хвилин, з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункті Хутір Вільний", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, за наявною інформацією, втрат з боку Об'єднаних сил внаслідок обстрілу противника немає.

Фото: ООС