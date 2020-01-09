Окупанти із гаубиць та мінометів обстріляли позиції ЗСУ під Хутором Вільним

08 січня збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по захисникам Лебединського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чотири обстріли по позиціям Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;

неподалік з Новоолександрівкою - зі стрілецької зброї;

біля Новолуганського - з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 8 січня, у результаті ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

“З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає”, - зазначає штаб.