ОБСЄ фіксує порушення "тиші" в районі розведення біля Богданівки
Як повідомляє “Новинарня“ з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 8 січня.
“…Того ж дня (7 січня 2020 року), здійснюючи моніторинг за 2 км на схід від Богданівки, СММ ОБСЄ звітує про ще два вибухи невизначеного походження, а також 30 пострілів і черг із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї — усе орієнтовно за 1–2,5 км на південний схід. Це відбувалося в межах ділянки розведення в районі Петрівського.
Патрулюючи на західній околиці Петрівського та на північ від нього, спостерігачі чули один вибух невизначеного походження та приблизно 120 пострілів і черг із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
За оцінкою, усе поза ділянкою розведення, проте у межах 5 км від її краю”, – йдеться у звіті СММ на сайті ОБСЄ.
Розведення військ на ділянці №3 біля Богданівки й Петрівського відбулося 9-11 листопада 2019 року (після ділянок Станиця Луганська і Золоте-Катеринівка).