Окупанти випустили понад 40 мін під Хутором Вільним, поранені двоє бійців ЗСУ
Укрінформ
Станом на 18.00 середи російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем", - зазначається у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний із загальною витратою 42 мін калібру 120 мм.
Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.