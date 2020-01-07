Окупанти із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ під Василівкою

У вівторок, 7 січня, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських військових у населеному пункті Василівка, бойових втрат немає.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони України.

"Сьогодні, 7 січня, станом на 12.00, за наявною на цей час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 1 обстріл позицій українських героїв. З 09.10 ранку від села Новоласпа окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння по нашим оборонцям Василівки", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що бойових втрат внаслідок цього порушення режиму тиші окупантами немає.