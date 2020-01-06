Окупанти обстріляли Кримське з гранатометів і кулеметів
Укрінформ
Станом на 12.00 6 січня російські окупаційні війська один раз обстріляли с. Кримське з гранатометів і кулеметів.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Зафіксовано одну ворожу провокацію, яку противник здійснив вже сьогодні на підступах до с. Кримське. Так, близько 11.35 з напрямку н.п. Сентянівка окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС та кулеметів крупного калібру", - йдеться у повідомленні.
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Станом на зараз ситуація стабільна. Бойових втрат у лавах ЗСУ від початку доби немає.