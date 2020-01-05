Під Золотим вантажівка підірвалася на міні, загинув військовий

У районі населеного пункту Золоте-4, що на Луганщині, підірвалася вантажівка, унаслідок чого один військовий загинув, ще один отримав тяжкі поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Золоте-4, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив вантажного автомобілю ГАЗ-66 одного з підрозділів Об'єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

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У результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення.

На місці підриву працює слідча робоча група, яка з'ясовує усі обставини події.