На Донбасі підірвалися двоє українських військових

Двоє українських захисників отримали поранення в зоні ООС внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Сьогодні, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, упродовж поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Зі станкового автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша"", - додали у повідомленні.