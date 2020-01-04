У Залі пам’яті Міноборони вшанували загиблих захисників

Дзвін Пам'яті на території Міноборони 4 січня мовчав, оскільки у цей день втрат у Збройних силах України не було.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони України.

"Сьогодні, 4 січня, є одним з тих небагатьох днів, коли Дзвін Пам’яті, розміщений на церемоніальному майданчику на території Міністерства оборони поблизу Зали пам’яті захисників України, мовчав. У цей день Збройні сили України не зазнали бойових втрат", - йдеться у повідомленні.

У щоденному ранковому церемоніалі взяли участь представники Міністерства оборони, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства та Генерального штабу ЗСУ, військовослужбовці Київського гарнізону та вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Присутні вшанували пам’ять захисників України, які ціною власного життя виборювали волю і незалежність нашої держави від підступного російського окупанта, хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели Пам’яті.

Зала пам’яті захисників України створена на вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам’яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.

В середині Зали пам’яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги пам’яті з іменами загиблих. Структура Книг побудована за принципом календаря: один розворот — один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки війни на Донбасі.

Фото: mil.gov.ua