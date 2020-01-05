Окупанти двічі порушили режим "тиші", загинув військовий
Укрінформ
Упродовж цієї доби російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. З заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів противник випустив 8 мін по наших позиціям неподалік Водяного. Також з великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 5 січня, у районі населеного пункту Золоте-4, що на Луганщині, підірвалася вантажівка, унаслідок чого один військовий загинув, ще один отримав тяжкі поранення.