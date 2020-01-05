Окупанти двічі порушили режим "тиші", загинув військовий

Упродовж цієї доби російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. З заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів противник випустив 8 мін по наших позиціям неподалік Водяного. Також з великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 5 січня, у районі населеного пункту Золоте-4, що на Луганщині, підірвалася вантажівка, унаслідок чого один військовий загинув, ще один отримав тяжкі поранення.