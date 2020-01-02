Авдіївці через аварію на добу вимкнуть світло

Місто Авдіївка через аварію буде на добу знеструмлене у п'ятницю, 3 січня, з 6 ранку.

Про це у четвер повідомляє військово-цивільна адміністрація Авдіївки на своїй сторінці у Facebook.

«У зв’язку з аварійною ситуацією, що склалася через пошкодження дволанцюгової опори №12 ПЛ-110 кВ «ГПП2-ГПП1 № 1,2 відгалуження Авдіївка», 03.01.2020 року з 06-00 год. на добу буде знеструмлене місто Авдіївка», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що відновлення електропостачання відбудеться після повного усунення аварійної ситуації.