Делегація міністерства оборони Канади побувала у Золотому й Авдіївці

Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

"Делегація міністерства національної оборони Канади на чолі із заступником міністра національної оборони Канади з політичних питань Пітером Хаммершмідтом відвідала район проведення операції Об'єднаних сил. Головна мета візиту – ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, зокрема в районі розведення сил та засобів поблизу населеного пункту Золоте", - йдеться у повідомленні.

Делегація Міністерства національної оборони Канади відвідала район проведення ООС / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Крім того, канадці ознайомилися з інформацією щодо тактики дій підрозділів російських окупаційних військ та заходів з протидії, що застосовуються українськими підрозділами. Іноземна делегація побувала на передових позиціях однієї з механізованих бригад, яка наразі виконує бойові завдання поблизу населеного пункту Золоте.

Канадські партнери на власні очі побачили умови несення служби та побут військовослужбовців та мали можливість оцінити реальний стан справ безпосередньо на місці.

"Обстановка в районі бойових дій є складною, але контрольованою. Противник продовжує вести провокаційний вогонь по позиціях українських військових. Хоча саме у районах відведення сил та засобів ситуація стабільна, обстрілів немає", - сказав Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.



Крім того, делегація відвідала Авдіївку, де ознайомилась з обстановкою на лінії зіткнення. У районі авдіївської "промки" поклали квіти до меморіального комплексу та вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників України.

В ході двосторонніх консультацій обидві сторони домовились й надалі розвивати роботу в питаннях військово-технічного співробітництва, підготовки особового складу та військової освіти, передусім в рамках місії UNIFIER, а також в напрямках розвитку військово-медичної галузі.

Канадці підтвердили намір надалі розвивати матеріально-технічну допомогу задля покращення спроможностей підрозділів Збройних Сил України.