Минулого року на Донбасі знищили 619 окупантів

Минулого року на Донбасі знищено 619 бойовиків, майже тисячу поранено.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

“За даними військової розвідки втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року склали: безповоротними – 619 осіб; пораненими та травмованими – 939 осіб; озброєння та військової техніки – 110 одиниць”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ сприяла у минулому році дотриманню режиму припинення вогню для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на 312 об'єктах інфраструктури Донбасу.