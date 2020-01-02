Минулого року на Донбасі знищили 619 окупантів

Минулого року на Донбасі знищили 619 окупантів

Укрінформ
Минулого року на Донбасі знищено 619 бойовиків, майже тисячу поранено.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

“За даними військової розвідки втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року склали: безповоротними – 619 осіб; пораненими та травмованими – 939 осіб; озброєння та військової техніки – 110 одиниць”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ сприяла у минулому році дотриманню режиму припинення вогню для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на 312 об'єктах інфраструктури Донбасу.

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