Окупанти двічі порушили “тишу”, поранений військовий

З початку доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого був поранений український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. "Сьогодні, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, обидва обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано поблизу населених пунктів Новолуганське та Оріхове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Читайте також: Від початку доби на Донбасі зберігається “тиша” Окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.