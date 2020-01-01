Окупанти двічі порушили “тишу”, поранений військовий
Укрінформ
З початку доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого був поранений український військовослужбовець.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обидва обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано поблизу населених пунктів Новолуганське та Оріхове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.