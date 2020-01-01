Від початку доби на Донбасі зберігається “тиша”

У перший день нового, 2020 року станом на 12 годину на Донбасі не зафіксовано обстрілів позиційф Об'єднаних сил.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Сьогодні, 1 січня, від початку доби станом на 12.00, за наявною інформацією, обстрілів позицій наших захисників на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, - понформував речник.

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За словами Гуцуляка, підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на Сході України.