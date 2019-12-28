КПВВ "Майорське" 29 грудня не працюватиме - штаб ООС

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" 29 грудня не працюватиме.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, з технічних причин пропускні операції через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" 29 грудня цього року здійснюватись не будуть", - йдеться у повідомленні.

Державна прикордонна служба просить усіх громадян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та скористатися іншими контрольними пунктами в’їзду-виїзду для перетину лінії розмежування.