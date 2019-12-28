Загороднюк вручив військовим державні нагороди

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Збройних сил України, які проявили мужність і відвагу в захисті незалежності та територіальної цілісності України.

Про це йдеться на сайті Міноборони

"Вітаємо всіх, хто присутній тут, хто приєднався до нас, щоб підтримати. Хочу сказати, що війна наразі не закінчується. Наш ворог Російська Федерація досі не змінює своїх планів щодо атаки на Україну, як на успішну європейську, самодостатню, суверенну країну. Ваша і наша робота ще не закінчується. І сьогодні десятки тисяч військових, які боронять і зберігають мир, дають можливість мільйонам людей, які живуть в Україні, жити і спати спокійно, працювати, ростити дітей і зберігати свої сім’ї. За що вам величезне дякую від усієї команди Міністерства оборони, від усіх, хто з нами зараз, від Збройних сил, від цивільних, військових, від усього народу України, — зазначив Загороднюк.

Міністр оборони вручив військовим державні нагороди

Вітаючи нагороджених військовослужбовців та працівників, міністр оборони наголосив, що пріоритетом Збройних сил і найважливішим завданням є відновлення єдності України.

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"Ми відстоюватимемо нашу незалежність, ми ніколи не визнаємо окупацію Кримського півострова, окупацію Донбасу чи будь-які інші намагання зрушити нас з обраного шляху. Слава Україні!" - наголосив він.

Фото: МОУ.