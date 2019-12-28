В ООС перевірили боєготовність танкових підрозділів

На Луганщині, в районі відведення сил, відбулися дводенні навчання танкових підрозділів.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"У рамках проведення дводенної перевірки готовності до виконання завдань танкові підрозділи відпрацьовували тактику, а потім практичні дії... виходу в зазначені райони з метою подолання ймовірного противника з підтримкою протитанкових засобів, а на заключному етапі була стрільба на влучність і на місці, і в русі", - йдеться у повідомленні.

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Виконували завдання армійці на модернізованих «панцирниках», обладнаних тепловізорами, GPS-навігаторами та більш потужними двигунами.

фото: пресцентр ООС.