В ООС перевірили боєготовність танкових підрозділів
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Укрінформ
На Луганщині, в районі відведення сил, відбулися дводенні навчання танкових підрозділів.
Про це йдеться на сайті Міноборони.
"У рамках проведення дводенної перевірки готовності до виконання завдань танкові підрозділи відпрацьовували тактику, а потім практичні дії... виходу в зазначені райони з метою подолання ймовірного противника з підтримкою протитанкових засобів, а на заключному етапі була стрільба на влучність і на місці, і в русі", - йдеться у повідомленні.
Виконували завдання армійці на модернізованих «панцирниках», обладнаних тепловізорами, GPS-навігаторами та більш потужними двигунами.
фото: пресцентр ООС.