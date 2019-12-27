КБ "Південне" розробляє нові реактивні снаряди

Цього року на КБ «Південне» відбулися успішні вогневі випробування маршових двигунів і розпочаті дослідницькі випробувальні пуски тактичних ракет, які знаходяться на озброєнні Української армії.

Про це пресслужба КБ «Південне» повідомила у Facebook.

«У кооперації з суміжними підприємствами розроблено універсальний вимірювальний модуль і модернізовано мобільний вимірювальний пункт. Це забезпечить телеметричні та траєкторні виміри під час льотних випробувань усіх видів реактивних снарядів. Наразі опрацьовується можливість модернізації зенітних комплексів, а також створення сучасних вітчизняних зразків», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у цьому році розпочаті випробування реактивних снарядів системи залпового вогню «Тайфун-1».

«На базі «Тайфун-1» проводяться роботи зі створення керованого снаряда «Тайфун-1М», а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню «Тайфун-2» і «Тайфун-4», - зазначили в КБ.

Крім того, продовжується наземне експериментальне відпрацювання вузлів і систем вітчизняного оперативно-тактичного комплексу «Сапсан», його самохідної пускової установки. Ведеться відпрацювання автономної системи керування з використанням програмного забезпечення власної розробки.

Інженерами КБ розроблено конструкторську документацію для уніфікованої командної машини керування.

Зазначається, що новим напрямком робіт для КБ «Південне» стало створення засобів боротьби з безпілотними літальними апаратами. У цьому році вдало проведені комплексні випробування.

Продовжуються проєктні роботи зі створення надзвукової крилатої ракети класу «поверхня-поверхня», надзвукової авіаційної керованої ракети класу «повітря-поверхня» «Блискавка» та крилатої ракети із дорозгінним ступенем, яка поєднає переваги надзвукових та дозвукових ракет.

Фото: facebook.com/yuzhnoye