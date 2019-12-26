Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Невельським, Південним і Красногорівкою

Російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по оборонцях Невельського, Південного та Красногорівки.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби, 26 грудня, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли наших позицій”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, з 04.35 ранку, протягом півгодини, окупанти вели щільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціям Об'єднаних сил поблизу Невельського. Обстріл бойовики вели з напрямку від Старомихайлівки. Після 07.15 від шахти Гагаріна окупованої Горлівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів по захисниках н.п. Південне. З 10.30 протягом півгодини окупаційні війська вели обстріл з СПГ по оборонцях Красногорівки.

“За наявною інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ втрат серед наших героїв немає”, - повідомив Гуцуляк.

Він також відзначив, що воїни Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії черговими засобами.