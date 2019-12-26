Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Невельським, Південним і Красногорівкою
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“Від початку поточної доби, 26 грудня, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли наших позицій”, - повідомив речник.
Зокрема, за словами Гуцуляка, з 04.35 ранку, протягом півгодини, окупанти вели щільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціям Об'єднаних сил поблизу Невельського. Обстріл бойовики вели з напрямку від Старомихайлівки. Після 07.15 від шахти Гагаріна окупованої Горлівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів по захисниках н.п. Південне. З 10.30 протягом півгодини окупаційні війська вели обстріл з СПГ по оборонцях Красногорівки.
“За наявною інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ втрат серед наших героїв немає”, - повідомив Гуцуляк.
Він також відзначив, що воїни Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії черговими засобами.