Окупанти 12 разів порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Шість обстрілів українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поряд із Невельським – з міномета калібру 120 мм – 7 мін; двічі неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї; біля населеного пункту Василівка – з ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поруч із Кримським – зі стрілецької зброї; чотири рази поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм – 17 мін, 82-мм мінометів – 17 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Новолуганська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Невельське.

Втрат із боку Об'єднанинх сил немає.