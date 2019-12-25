Розроблена за натівськими стандартами САУ

Розроблена за натівськими стандартами САУ "Богдана" пройшла випробування

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Укрінформ
155-міліметрова самохідна артилерійська установка "Богдана", розроблена вітчизняними зброярами, пройшла випробування на полігоні у Дніпропетровській області. 

Про це у Facebook повідомляє "Українська бронетехніка".

"На полігоні у Дніпропетровській області проходять випробування самохідної артилерійської установки "Богдана" калібру 155 мм - першої української системи озброєння стандарту НАТО", - йдеться у повідомленні.

У коментарі зазначається, що на відео зафіксовано гідропостріл, який дозволяє перевірити всі системи знаряддя.

Програма випробувань також включає стрільбу інертними та бойовими снарядами.

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Як уточнюється, САУ "Богдана" - спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка".

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