На Донбасі — вісім порушень "тиші", окупанти гатять із заборонених мінометів

Із початку доби, 25 грудня, російські окупаційні війська 8 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, втрат і поранених немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 8 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, 3 обстріли позицій підрозділів ООС зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поряд з Невельським – з міномета калібру 120 мм – 7 мін.

У районі відповідальності ОТУ "Північ" противник здійснив 5 обстрілів: поруч з Кримським – зі стрілецької зброї; чотири рази поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм – 17 мін, 82-мм мінометів – 17 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Сьогодні, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, додали в пресцентрі.