Окупанти обстріляли позиції ОС біля Кримського та Красногорівки

Від початку доби 25 грудня один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення у зоні ООС внаслідок обстрілу російських окупаційних військ.

Про це поінформував капітан Михайло Шаравара з пресцентру Міністерства оборони України під час брифінгу 25 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За наявною інформацією, внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення один український захисник. Його доставлено до військо-мобільного госпіталю. Стан його здоров'я задовільний", - зазначив Шаравара.

Він уточнив, що від початку поточної доби та станом на 12:00 було зафіксовано два випадки порушень припинення вогню збоку російсько-українських військ.

"Одразу після півночі, протягом 30 хвилин, противник вів вогонь із стрілецької зброї по позиціях об'єднаних сил у районі Кримського, а починаючи з 11:25 із напрямку населеного пункту Старомихайлівка з ручних протитанкових гранатометів противник обстрілював позицію українських захисників неподалік Красногорівки", - прокоментував речник Міноборони.

Як повідомлялося, 24 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, ще один обстріл пролунав у ніч на 25 число. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Фото: ООС