Окупанти не відвели заборонені міномети і гатять з них - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявила про чергове порушення російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню та закликала дотримуватись чинних домовленостей.

Про це з посиланням на українську сторону СЦКК повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора, 22 грудня, з 23.40 до 23.55 ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Новгородське мінометами калібру 82 мм (3 міни), які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування. Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації та їх найманців припинити свої провокації та дотримуватися чинних домовленостей”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними штабу ООС, минулої доби, 22 грудня, збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один поранений.