Хутір Вільний обстріляли з мінометів, окупанти влучили у житловий будинок

Станом на 18.00 суботи, 21 грудня, російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 6 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з забороненого Мінськими угодами озброєння", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: в районі населеного пункту Кримське – із 120 мм мінометів – 12 мін;

поблизу населеного пункту Зайцеве - обстріл позицій українських захисників зафіксовано з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: поруч з Новотроїцьким – зі станкових протитанкових гранатометів;

двічі поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.