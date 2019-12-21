Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджені будинки

У Луганській області внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив відділ комунікації поліції області.

«Сьогодні вранці, зі сторони м. Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна НЗФ «ЛНР») бойовики з міномета калібром 82 мм обстріляли м. Золоте-4 Попаснянського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та два віконних скла у двох будинках місцевих мешканок по вул. ІІ Вільна», - інформує відділ комунікації ГУ НП в Луганській області.

Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції та вибухотехніки ГУНП.

Фото: lg.npu.gov.ua