Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджені будинки
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Укрінформ
У Луганській області внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив відділ комунікації поліції області.
«Сьогодні вранці, зі сторони м. Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна НЗФ «ЛНР») бойовики з міномета калібром 82 мм обстріляли м. Золоте-4 Попаснянського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та два віконних скла у двох будинках місцевих мешканок по вул. ІІ Вільна», - інформує відділ комунікації ГУ НП в Луганській області.
Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило.
На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції та вибухотехніки ГУНП.
Фото: lg.npu.gov.ua