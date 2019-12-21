Окупанти десять разів порушили "тишу", двоє бійців поранені

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Чотири обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82-мм, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї; неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів; поруч із населеним пунктом Шуми – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: двічі поруч із населеним пунктом Невельське – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; біля Славного - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Кам'янки – з гранатометів різних систем; поблизу шахти Дутівка – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч із населеним пунктом Василівка – зі стрілецької зброї.

За минулу добу, 20 грудня, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Ще один військовослужбовець під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС