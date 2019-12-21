Окупанти десять разів порушили

Окупанти десять разів порушили "тишу", двоє бійців поранені

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Чотири обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82-мм, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї; неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів; поруч із населеним пунктом Шуми – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: двічі поруч із населеним пунктом Невельське – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; біля Славного - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Кам'янки – з гранатометів різних систем; поблизу шахти Дутівка – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч із населеним пунктом Василівка – зі стрілецької зброї.

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За минулу добу, 20 грудня, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Ще один військовослужбовець під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї. 

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС

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