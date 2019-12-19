Міноборони представило 11 напрямків реформування на 2020 рік

Міністерство оборони України презентувало 11 напрямків трансформації, на яких має зосередитися в роботі у наступному 2020 році.

Про це під час брифінгу на тему "Програми трансформації Міністерства оборони та Збройних Сил України" розповів Міністр оборони Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Реформа (оборонної сфери — ред.) була запланована в програмі уряду. Її опублікували 1 жовтня, там вказані 5 напрямків, які ми подавали як першочергові. Зараз ми розширюємо це і показуємо більш детальну інформацію, показуємо 11 напрямків", - повідомив міністр, додавши, що по кожному з них будуть презентовані дорожні карти, цілі та графік реалізації.

Серед 11 напрямків, над якими триватиме робота в 2020 році, міністр назвав наступні: стратегія оборони; безпека Чорноморського регіону; впровадження стандартів НАТО; озброєння та інноваційні технології; розбудова інфраструктури; професіоналізація та соцзахист; забезпечення житлом; реформа оборонних закупівель; електронний документообіг; система територіальної оборони; запобігання, виявлення та протидія корупції.

Коментуючи Укрінформу рівень готовності кожного з напрямків, Загороднюк повідомив: "Деякі в процесі, деякі, наприклад, як система територіальної оборони, на початковому етапі. Але в більшості з них дорожня карта вже на виході і буде презентована найближчими тижнями. Крім того, по кожному напрямку вже є напрацювання, які ми зробили за три місяці роботи".

Загороднюк також відзначив, що першочергово розглядатиметься реформа системи закупівель, перегляд державного оборонного замовлення з акцентом на підтримку державного виробника.