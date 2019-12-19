Міноборони представило 11 напрямків реформування на 2020 рік
Про це під час брифінгу на тему "Програми трансформації Міністерства оборони та Збройних Сил України" розповів Міністр оборони Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Реформа (оборонної сфери — ред.) була запланована в програмі уряду. Її опублікували 1 жовтня, там вказані 5 напрямків, які ми подавали як першочергові. Зараз ми розширюємо це і показуємо більш детальну інформацію, показуємо 11 напрямків", - повідомив міністр, додавши, що по кожному з них будуть презентовані дорожні карти, цілі та графік реалізації.
Серед 11 напрямків, над якими триватиме робота в 2020 році, міністр назвав наступні: стратегія оборони; безпека Чорноморського регіону; впровадження стандартів НАТО; озброєння та інноваційні технології; розбудова інфраструктури; професіоналізація та соцзахист; забезпечення житлом; реформа оборонних закупівель; електронний документообіг; система територіальної оборони; запобігання, виявлення та протидія корупції.
Коментуючи Укрінформу рівень готовності кожного з напрямків, Загороднюк повідомив: "Деякі в процесі, деякі, наприклад, як система територіальної оборони, на початковому етапі. Але в більшості з них дорожня карта вже на виході і буде презентована найближчими тижнями. Крім того, по кожному напрямку вже є напрацювання, які ми зробили за три місяці роботи".
Загороднюк також відзначив, що першочергово розглядатиметься реформа системи закупівель, перегляд державного оборонного замовлення з акцентом на підтримку державного виробника.