Штаб ООС розповів про ситуацію на ділянках розведення

На трьох ділянках розведення сил і засобів у районі ООС ситуація залишається стабільною. На ділянці №1 режим “тиша” дотримується. На ділянках №2 та №3 тривають заходи щодо дотримання режиму “тиша”.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба штабу ООС.

“На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим “тиша” дотримується.

Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено 2094 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму “тиша”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, розведення сил і засобів у Станиці Луганській завершилось 30 червня 2019 року.

11 листопада 2019 року у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки Об'єднаних сил та почалось розмінування територій.