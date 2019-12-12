Десантно-штурмова бригада показала техніку, яку використовують в ООС

У Житомирі 95-та окрема десантно-штурмова бригада з нагоди 27-ї річниці свого створення влаштувала день відкритих дверей, під час якого військові продемонстрували зразки техніки і озброєння, що використовується в ООС.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«95-та бригада сьогодні святкує день свого створення, і з цієї нагоди ми влаштували день відкритих дверей. Тут представлені різні зразки зброї, яка використовується в зоні проведення ООС. Це БТРи, «Козаки», «Спартани», тягачі, гаубиці, стрілецька зброя. Тут є техніка, яка використовувалася на Донбасі, зокрема БТРи, дозори, гаубиці, що з 2014 року відбивали атаку Російської Федерації», - розповів старший лейтенант Сергій Поємчук.

У свій День народження 95-та бригада показала зразки техніки, яка захищає Україну / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

Солдат Юрій Мельник показує броньовану бойову машину «Козак-2», вага якої 15 тонн. За його словами, на Донбасі був випадок, коли ворог намагався її підірвати, але пошкодив лише 2 колеса, а військовослужбовці не постраждали.

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«Дітям тут дуже цікаво, і в них багато запитань. Ми показуємо їм обмундирування, пояснюємо принцип дії парашутиних систем і для чого вони призначені», - каже головний сержант роти десантного забезпечення Олександр Охремчук.

У рамках відзначення річниці бригади відбулося урочисте присвоєння 13-му батальйону імені загиблого на Донбасі полковника Героя України Тараса Сенюка.