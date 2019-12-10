Окупанти із мінометів обстріляли сили ООС під Лебединським

Від початку поточної доби зафіксовано один обстріл з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"З 08.40 до 09.35 ворог випустив 6 мін калібру 82 мм та вів вогонь із гранатометів та стрілецького озброєння по наших оборонцях Лебединського. Обстріл окупанти вели від Саханки. Українські воїни застосовували у відповідь стрілецьке озброєння", - повідомив він.

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Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок цього обстрілу немає, сказав речник.

Фото: ООС