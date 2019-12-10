Штаб ООС повідомляє про бійців окупаційних військ у камуфляжі РФ у Станиці

У Станиці Луганська фіксується перебування представників збройних формувань у камуфляжі російського зразка з символікою на рукавах, яка у складі СЦКК не використовується.

Про це 10 грудня повідомили в пресцентрі штабу ООС.

«На ділянці розведення сил і засобів № 1 (Станиця Луганська) фіксується перебування представників збройних формувань у камуфляжі російського зразка у нарукавних пов'язках з написом «СЦКК-JCCC». Зазначена символіка у складі СЦКК не використовується», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що відповідно до пункту-8 Рамкового рішення по завершенню розведення сил військовослужбовці ЗСУ, а також представники збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України за жодних обставин не можуть перебувати на ділянках розведення, перебування на яких дозволено тільки офіцерам СЦКК.

Перебування осіб, нібито представників СЦКК, на ділянці розведення порушує Мінські домовленості, що були імплементовані у Рамковому рішенні Тристоронньої контактної групи з розведення сил та засобів, підкреслили в штабі ООС.

Там нагадали, що СЦКК було утворено у вересні 2014 року Україною і Російською Федерацією, які призначили по одному представнику для спільного керування СЦКК. До складу СЦКК увійшли офіцери ЗС України та Російської Федерації, які були розміщені у визначених секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку припинили свою діяльність у складі СЦКК та покинули Україну. Представників так званих ЛНР(ДНР) у складі СЦКК немає.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи є обов’язковим для виконання всіма сторонами, що їх підписували.

«Вимагаємо в окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області прибрати вищезазначених представників збройних формувань з території ділянки розведення», - заявили в штабі ООС.