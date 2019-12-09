У Щасті відкрили пам’ятник бійцям АТО/ООС

У центрі міста Щастя на Луганщині відкрили пам’ятник учасникам АТО/ООС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО.

"На алеї у центрі міста Щастя Луганської області відкрили пам’ятник учасникам АТО/ООС. Під час поминальних заходів було освячено пам’ятник, проведено поминальні панахиди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у заходах взяли участь ветерани та волонтери з Луганської, Харківської, Чернігівської, Львівської областей.

Також у рамках спільних заходів патріотів Чернігівщини та Луганщини учні загальноосвітньої школи м. Щастя та волонтери з м. Чернігів підготували для ветеранів концерт.

Фото: mva.gov.ua