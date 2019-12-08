Окупанти тричі порушили “тишу”, втрат немає

Станом на 12:00 збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли позиції українських військ на Донецькому напрямку. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє у щоденному зведенні Міністерство оборони України.

“Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли позиції українських військ на Донецькому напрямку”, - йдеться у повідомленні.

Майже одразу після опівночі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї протягом години окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сили поблизу н.п. Мар’їнка. З аналогічної зброї противник обстріляв наші позиції біля Широкиного.

Близько 9 години з напрямку н.п. Соснівське, окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів по опорних пунктах Об’єднаних сил біля Павлополя.

З початку доби бойових втрат серед українських військових немає, зазначили в Міноборони.