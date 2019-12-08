Окупанти порушили "тишу" 10 разів, загинув український воїн

7 грудня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

поблизу Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;

біля Широкиного – з РПГ та стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя – із СПГ та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілів:

біля Майорська – з мінометів калібру 82 мм;

двічі неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Золотого – з РПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Залізного і Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

7 грудня під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два захисники отримали поранення, один – бойову травму.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції українських захисників: неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає, зазначили у штабі ООС.

Фото: ООС