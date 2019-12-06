Кожен українець дякує вам від усього серця - вітання Президента з Днем ЗСУ

Президент Володимир Зеленський привітав військових з Днем Збройних сил України та зазначив, що сьогодні кожен українець дякує захисникам за мирні міста й села, спокійний сон і мирне небо над головою.

Вітання глави держави опубліковано на його сторінці у Facebook.

“Усі, хто відважно боронить Батьківщину на суші, воді та в повітрі. Ті, хто зараз стоїть на сторожі нашої безпеки, та ті, хто віддав життя за Україну. Щодня, а особливо сьогодні, у День Збройних Сил, кожен українець від усього серця каже вам: “Дякую” за вашу доблесть, хоробрість та витримку! За наші мирні міста, за наші мирні села, за спокійний сон та чисте небо”, - підкреслив Президент.

Він нагадав, що складно було 5 років тому, коли армія багато чого не мала, але українці вистояли. Глава держави переконаний, що це сталося, бо мали найголовніше — волю і непереможний дух, адже захищаємо рідну землю.

“Сьогодні ми набагато міцніші, ми загартовані, досвідчені і так само незламні. І сьогодні весь цивілізований світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру, ми не хочемо щодня втрачати найкращих! І ми обов’язково повернемо наших людей та наші території. Донбас — це Україна! Луганськ — це Україна! Крим — це Україна”, - наголосив Зеленський.

Президент запевнив: пам’ятає, що буває, якщо країна не піклується про власну армію і виявляється неготовою захистити свої державні інтереси, та запевнив, що після досягнення довгоочікуваного миру потужне українське військо залишиться пріоритетом.

“Я щиро вітаю вас зі святом і бажаю найголовнішого - нехай незалежно від складності бойових завдань ваші рідні та близькі завжди отримують від вас таке бажане смс-повідомлення: “Зі мною все добре, зі мною все в порядку”, - побажав Зеленський.