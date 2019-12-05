На Донбасі - п’ять порушень “тиші”, окупанти стріляють із мінометів

Станом на 18.00 четверга, 5 грудня, російські окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, 3 обстріли позицій українських захисників російськими окупаційними військами, зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: біля Широкиного – з мінометів калібру 82 мм; неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї.

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.