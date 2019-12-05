Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Широкиним

Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Широкиним

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби 5 грудня тричі обстріляли позиції українських захисників поблизу Луганського, Широкиного та Новолуганського.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби зафіксовано три прицільні обстріли з боку російських окупаційних військ”, - повідомив речник.

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Зокрема, за словами Гуцуляка, з 07.25 з напрямку від Саханки окупанти протягом 20 хвилин випустили 10 мін калібру 82 мм по захисникам Широкиного. З 08.20 противник вів вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по позиціям українських військових у районі н.п. Новолуганське. Крім того, з 11.15 окупанти цілили по позиціях Об'єднаних сил поблизу н.п. Луганське, застосовуючи СПГ та великокаліберні кулемети.

Як повідомив Гуцуляк, втрат від початку доби серед українських військових немає.

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