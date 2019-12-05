ОБСЄ нарахувала майже 70 вибухів на Донбасі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі у середу зафіксувала на Донбасі 67 вибухів.

Про це повідомляється у щоденному звіті організації за 4 грудня 2019 року.

ОБСЄ повідомляє про 65 вибухів у Донецькій області.

"Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано на схід і південний схід від н.п. Гнутове, на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції, а також на північ від н.п. Широкине", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що в Луганській області організація зафіксувала 2 вибухи.

"Порушення режиму припинення вогню зафіксовано у східно-північних районах поблизу н.п. Золоте і на захід від н.п. Южна Ломуватка", - зазначають в ОБСЕ.

Нагадаємо: як раніше повідомили у штабі ООС, з початку минулої доби російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил, обійшлося без втрат.