Окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ із гранатометів і кулеметів

З початку нинішньої доби російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у вечірньому зведенні.

За інформацією штабу, два обстріли позицій українських військових зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", обидва - неподалік Новолуганського. Бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Крім того, біля Широкиного, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти вели обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Сьогодні, 4 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - поінформували у штабі.