Броньований катер назвали на честь міста, де народився загиблий герой АТО

Броньований катер назвали на честь міста, де народився загиблий герой АТО

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Укрінформ
Новозбудований малий броньований артилерійський катер, що не так давно прибув до Одеси, матиме назву «Костопіль». Судно отримало своє ім’я на честь міста Костопіль, де проживав загиблий у 2017-у році морський піхотинець Олексій Кондратюк.

Про це повідомляє сайт Рівненської облдержадміністрації.

“Олексій Кондратюк у 2016 році був призваний на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, морський піхотинець, матрос. Героїчно загинув, виконуючи бойове завдання, під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року”, - йдеться в повідомленні.

Малий броньований артилерійський катер «Костопіль» (МБАК) збудований на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському». Його почали будувати минулого року. Спуск на воду 7-го МБАКу відбувся 3 квітня 2019-го року.

Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України – патрулювання в ближній морській зоні, захист важливих об’єктів морської інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія імовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

Фото: rv.gov.ua

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