Броньований катер назвали на честь міста, де народився загиблий герой АТО

Новозбудований малий броньований артилерійський катер, що не так давно прибув до Одеси, матиме назву «Костопіль». Судно отримало своє ім’я на честь міста Костопіль, де проживав загиблий у 2017-у році морський піхотинець Олексій Кондратюк.

Про це повідомляє сайт Рівненської облдержадміністрації.

“Олексій Кондратюк у 2016 році був призваний на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, морський піхотинець, матрос. Героїчно загинув, виконуючи бойове завдання, під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року”, - йдеться в повідомленні.

Малий броньований артилерійський катер «Костопіль» (МБАК) збудований на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському». Його почали будувати минулого року. Спуск на воду 7-го МБАКу відбувся 3 квітня 2019-го року.

Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України – патрулювання в ближній морській зоні, захист важливих об’єктів морської інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія імовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

Фото: rv.gov.ua