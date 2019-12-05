Броньований катер назвали на честь міста, де народився загиблий герой АТО
Про це повідомляє сайт Рівненської облдержадміністрації.
“Олексій Кондратюк у 2016 році був призваний на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, морський піхотинець, матрос. Героїчно загинув, виконуючи бойове завдання, під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року”, - йдеться в повідомленні.
Малий броньований артилерійський катер «Костопіль» (МБАК) збудований на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському». Його почали будувати минулого року. Спуск на воду 7-го МБАКу відбувся 3 квітня 2019-го року.
Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України – патрулювання в ближній морській зоні, захист важливих об’єктів морської інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія імовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.
Фото: rv.gov.ua