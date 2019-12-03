Окупанти п'ять разів порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вели вогонь по українських укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.

Чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Старогнатівки – зі стрілецької зброї; поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів; біля Авдіївки – з АГС, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС