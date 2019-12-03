Блокпости окупантів на Донбасі за вихідні тричі не пропустили патрулі ОБСЄ

Блокпости окупантів на Донбасі за вихідні тричі не пропустили патрулі ОБСЄ

Укрінформ
Протягом вихідних бойовики російських окупаційних військ не пропустили патрулі спостерігачів ОБСЄ на трьох блокпостах в непідконтрольних районах Донеччини.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.

"30 листопада на блокпості приблизно за 800 м на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) два озброєні члени збройних формувань знову відмовили спостерігачам у проїзді на південь до н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька) і на захід до н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 92 км на південь від Донецька), посилаючись на "проведення робіт з розмінування", - йдеться у звіті.

Того ж таки дня на блокпості на захід від Безіменного (непідконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) озброєний член російських збройних формувань не дозволив патрулю проїхати, посилаючись на "проведення робіт з розмінування".

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"1 грудня на блокпості біля н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) член збройних формувань знову відмовив спостерігачам у проїзді до непідконтрольних урядові районів, посилаючись на "проведення робіт з розмінування біля Саханки і Пікуз", - зазначили в СММ ОБСЄ.

Фото: ОБСЄ

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