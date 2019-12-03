Блокпости окупантів на Донбасі за вихідні тричі не пропустили патрулі ОБСЄ

Протягом вихідних бойовики російських окупаційних військ не пропустили патрулі спостерігачів ОБСЄ на трьох блокпостах в непідконтрольних районах Донеччини.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.

"30 листопада на блокпості приблизно за 800 м на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) два озброєні члени збройних формувань знову відмовили спостерігачам у проїзді на південь до н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька) і на захід до н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 92 км на південь від Донецька), посилаючись на "проведення робіт з розмінування", - йдеться у звіті.

Того ж таки дня на блокпості на захід від Безіменного (непідконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) озброєний член російських збройних формувань не дозволив патрулю проїхати, посилаючись на "проведення робіт з розмінування".

"1 грудня на блокпості біля н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) член збройних формувань знову відмовив спостерігачам у проїзді до непідконтрольних урядові районів, посилаючись на "проведення робіт з розмінування біля Саханки і Пікуз", - зазначили в СММ ОБСЄ.

Фото: ОБСЄ