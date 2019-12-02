На Донбасі від початку доби — без обстрілів і втрат

Російські окупаційні війська від початку поточної доби не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає”, - повідомив Праута.

Як повідомляв Укрінформ, вчора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовці. Внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.

У СБУ 2 грудня зазначили, що під час виконання бойового завдання на сході України загинули два бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ - Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов.