Пункти пропуску на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи
Укрінформ
З 1 грудня усі контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування перейшли на зимовий графік роботи.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Відповідно до наказу командувача Об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду", - зазначається у повідомленні.
Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.
За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб та 389 тис. транспортних засобів.