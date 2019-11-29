На Донбасі загинув український військовий

Станом на 18.00 п'ятниці, 29 листопада, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Загинув один український військовослужбовець.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, 1 обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ": неподалік Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.