На Донбасі загинув український військовий
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
Так, 1 обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ": неподалік Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.