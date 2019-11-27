Окупанти гатили з мінометів по захисниках Кримського, Луганського і Новотошківського

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів: неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї; біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте також: Місія ОБСЄ верифікувала розведення військ у Золотому

Сім ворожих обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід": чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

За вівторок, 26 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не було.

Фото: ООС